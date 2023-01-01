100 Uruguay pesosundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile UYU → TZS çevirin

100 uyu
6.525,41 tzs

1.00000 UYU = 65.25410 TZS

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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UYU → TZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 TZS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uruguay pesosundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Tanzanya Şilini
1 UYU65.25410 TZS
5 UYU326.27050 TZS
10 UYU652.54100 TZS
20 UYU1305.08200 TZS
50 UYU3262.70500 TZS
100 UYU6525.41000 TZS
250 UYU16313.52500 TZS
500 UYU32627.05000 TZS
1000 UYU65254.10000 TZS
2000 UYU130508.20000 TZS
5000 UYU326270.50000 TZS
10000 UYU652541.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Uruguay Pesosu
1 TZS0.01532 UYU
5 TZS0.07662 UYU
10 TZS0.15325 UYU
20 TZS0.30649 UYU
50 TZS0.76623 UYU
100 TZS1.53247 UYU
250 TZS3.83117 UYU
500 TZS7.66235 UYU
1000 TZS15.32470 UYU
2000 TZS30.64940 UYU
5000 TZS76.62350 UYU
10000 TZS153.24700 UYU