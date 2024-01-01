Uruguay pesosundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile UYU → SAR çevirin

1.000 uyu
95,88 sar

1.00000 UYU = 0.09588 SAR

00:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855551.0765589.36021.451141.65280.9479918.3608
1 GBP1.1688411.25835104.4511.696191.931911.1080521.4614
1 USD0.92890.794691183.00611.347951.535270.8805517.0552
1 INR0.01119070.009573890.012047310.01623920.01849590.01060830.205469

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Uruguay pesosundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Arabistan Riyali
1 UYU0.09588 SAR
5 UYU0.47939 SAR
10 UYU0.95878 SAR
20 UYU1.91755 SAR
50 UYU4.79387 SAR
100 UYU9.58775 SAR
250 UYU23.96937 SAR
500 UYU47.93875 SAR
1000 UYU95.87750 SAR
2000 UYU191.75500 SAR
5000 UYU479.38750 SAR
10000 UYU958.77500 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Uruguay Pesosu
1 SAR10.43000 UYU
5 SAR52.15000 UYU
10 SAR104.30000 UYU
20 SAR208.60000 UYU
50 SAR521.50000 UYU
100 SAR1043.00000 UYU
250 SAR2607.50000 UYU
500 SAR5215.00000 UYU
1000 SAR10430.00000 UYU
2000 SAR20860.00000 UYU
5000 SAR52150.00000 UYU
10000 SAR104300.00000 UYU