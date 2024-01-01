1 Arabistan riyalinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile SAR → UYU çevirin

1 sar
10,73 uyu

1,000SR SAR = 10,73$U UYU

10:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → UYU çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,761010,7610
Düşük10,657810,1531
Ortalama10,709310,4956
Değişim0.44%5.68%
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1 SAR → UYU istatistikleri

SAR → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,7610, en düşük 10,6578 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,7093 oldu. SAR → UYU kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

SAR → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,7610, en düşük 10,1531 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,4956 oldu. SAR → UYU kurundaki değişiklik 5.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,76278,91,3870,92457,9441,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,389201,08110,66641,7771,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Uruguay Pesosu
1 SAR10,72950 UYU
5 SAR53,64750 UYU
10 SAR107,29500 UYU
20 SAR214,59000 UYU
50 SAR536,47500 UYU
100 SAR1.072,95000 UYU
250 SAR2.682,37500 UYU
500 SAR5.364,75000 UYU
1000 SAR10.729,50000 UYU
2000 SAR21.459,00000 UYU
5000 SAR53.647,50000 UYU
10000 SAR107.295,00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Arabistan Riyali
1 UYU0,09320 SAR
5 UYU0,46600 SAR
10 UYU0,93201 SAR
20 UYU1,86401 SAR
50 UYU4,66004 SAR
100 UYU9,32007 SAR
250 UYU23,30018 SAR
500 UYU46,60035 SAR
1000 UYU93,20070 SAR
2000 UYU186,40140 SAR
5000 UYU466,00350 SAR
10000 UYU932,00700 SAR