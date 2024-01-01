Uruguay pesosundan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile UYU → MXN çevirin

1.000 uyu
436,04 mxn

1.00000 UYU = 0.43604 MXN

00:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85551.0764589.35341.450891.65290.94795518.3596
1 GBP1.1689111.2583104.4481.6961.932131.1080721.4612
1 USD0.928950.794723183.00751.347851.535510.8806517.0557
1 INR0.01119150.009574110.012047110.01623770.01849840.01060930.205472

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Uruguay pesosundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Meksika Pesosu
1 UYU0.43604 MXN
5 UYU2.18020 MXN
10 UYU4.36040 MXN
20 UYU8.72080 MXN
50 UYU21.80200 MXN
100 UYU43.60400 MXN
250 UYU109.01000 MXN
500 UYU218.02000 MXN
1000 UYU436.04000 MXN
2000 UYU872.08000 MXN
5000 UYU2180.20000 MXN
10000 UYU4360.40000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Uruguay Pesosu
1 MXN2.29337 UYU
5 MXN11.46685 UYU
10 MXN22.93370 UYU
20 MXN45.86740 UYU
50 MXN114.66850 UYU
100 MXN229.33700 UYU
250 MXN573.34250 UYU
500 MXN1146.68500 UYU
1000 MXN2293.37000 UYU
2000 MXN4586.74000 UYU
5000 MXN11466.85000 UYU
10000 MXN22933.70000 UYU