Uganda şilininden Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile UGX → MNT çevirin

1.000 ugx
877,99 mnt

1.00000 UGX = 0.87799 MNT

19:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534570.9291.34640.79450283.00421517.861.3475
1 AUD0.6516510.605370.8773820.51773754.0897989.1130.878098
1 EUR1.076451.6518811.449330.8551989.34991633.91.45052
1 SGD0.7427211.139750.68997310.59009461.6491127.351.00082

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Moğol Tugriki
1 UGX0.87799 MNT
5 UGX4.38997 MNT
10 UGX8.77993 MNT
20 UGX17.55986 MNT
50 UGX43.89965 MNT
100 UGX87.79930 MNT
250 UGX219.49825 MNT
500 UGX438.99650 MNT
1000 UGX877.99300 MNT
2000 UGX1755.98600 MNT
5000 UGX4389.96500 MNT
10000 UGX8779.93000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Uganda Şilini
1 MNT1.13896 UGX
5 MNT5.69480 UGX
10 MNT11.38960 UGX
20 MNT22.77920 UGX
50 MNT56.94800 UGX
100 MNT113.89600 UGX
250 MNT284.74000 UGX
500 MNT569.48000 UGX
1000 MNT1138.96000 UGX
2000 MNT2277.92000 UGX
5000 MNT5694.80000 UGX
10000 MNT11389.60000 UGX