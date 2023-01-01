5 Uganda şilininden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile UGX → KGS çevirin

5 ugx
0,12 kgs

1.00000 UGX = 0.02360 KGS

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UGX → KGS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 KGS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Kırgızistan Somu
1 UGX0.02360 KGS
5 UGX0.11800 KGS
10 UGX0.23600 KGS
20 UGX0.47201 KGS
50 UGX1.18002 KGS
100 UGX2.36003 KGS
250 UGX5.90008 KGS
500 UGX11.80015 KGS
1000 UGX23.60030 KGS
2000 UGX47.20060 KGS
5000 UGX118.00150 KGS
10000 UGX236.00300 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Uganda Şilini
1 KGS42.37230 UGX
5 KGS211.86150 UGX
10 KGS423.72300 UGX
20 KGS847.44600 UGX
50 KGS2118.61500 UGX
100 KGS4237.23000 UGX
250 KGS10593.07500 UGX
500 KGS21186.15000 UGX
1000 KGS42372.30000 UGX
2000 KGS84744.60000 UGX
5000 KGS211861.50000 UGX
10000 KGS423723.00000 UGX