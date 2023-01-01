1 Uganda şilininden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile UGX → GBP çevirin

1 ugx
0,00 gbp

1.00000 UGX = 0.00022 GBP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 GBP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / İngiliz Pound Sterlini
1 UGX0.00022 GBP
5 UGX0.00109 GBP
10 UGX0.00218 GBP
20 UGX0.00436 GBP
50 UGX0.01090 GBP
100 UGX0.02179 GBP
250 UGX0.05448 GBP
500 UGX0.10896 GBP
1000 UGX0.21793 GBP
2000 UGX0.43585 GBP
5000 UGX1.08963 GBP
10000 UGX2.17926 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Uganda Şilini
1 GBP4588.70000 UGX
5 GBP22943.50000 UGX
10 GBP45887.00000 UGX
20 GBP91774.00000 UGX
50 GBP229435.00000 UGX
100 GBP458870.00000 UGX
250 GBP1147175.00000 UGX
500 GBP2294350.00000 UGX
1000 GBP4588700.00000 UGX
2000 GBP9177400.00000 UGX
5000 GBP22943500.00000 UGX
10000 GBP45887000.00000 UGX