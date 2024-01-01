Ukrayna grivnasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile UAH → XPF çevirin

1.000 uah
2.947 xpf

1.00000 UAH = 2.94740 XPF

00:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855141.0763589.33941.450441.651480.94777518.355
1 GBP1.169411.25875104.4791.696231.931341.1083321.4655
1 USD0.929050.794439183.00221.347551.534330.8805517.053
1 INR0.01119330.00957130.012047910.01623510.01848540.01060880.205452

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Ukrayna grivnasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

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UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / CFP Frangı
1 UAH2.94740 XPF
5 UAH14.73700 XPF
10 UAH29.47400 XPF
20 UAH58.94800 XPF
50 UAH147.37000 XPF
100 UAH294.74000 XPF
250 UAH736.85000 XPF
500 UAH1473.70000 XPF
1000 UAH2947.40000 XPF
2000 UAH5894.80000 XPF
5000 UAH14737.00000 XPF
10000 UAH29474.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Ukrayna Grivnası
1 XPF0.33928 UAH
5 XPF1.69641 UAH
10 XPF3.39282 UAH
20 XPF6.78564 UAH
50 XPF16.96410 UAH
100 XPF33.92820 UAH
250 XPF84.82050 UAH
500 XPF169.64100 UAH
1000 XPF339.28200 UAH
2000 XPF678.56400 UAH
5000 XPF1696.41000 UAH
10000 XPF3392.82000 UAH