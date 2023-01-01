20 Tanzanya şilininden İsveç kronuna
Reel döviz kuru ile TZS → SEK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İsveç Kronu / Tanzanya Şilini
|1 SEK
|229.73100 TZS
|5 SEK
|1148.65500 TZS
|10 SEK
|2297.31000 TZS
|20 SEK
|4594.62000 TZS
|50 SEK
|11486.55000 TZS
|100 SEK
|22973.10000 TZS
|250 SEK
|57432.75000 TZS
|500 SEK
|114865.50000 TZS
|1000 SEK
|229731.00000 TZS
|2000 SEK
|459462.00000 TZS
|5000 SEK
|1148655.00000 TZS
|10000 SEK
|2297310.00000 TZS