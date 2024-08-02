20 İsveç kronundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile SEK → TZS çevirin

20 sek
5.087,18 tzs

1,000kr SEK = 254,4tzs TZS

17:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → TZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek254,3590254,3590
Düşük246,5310237,2550
Ortalama250,7289247,3021
Değişim0.82%6.43%
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1 SEK → TZS istatistikleri

SEK → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 254,3590, en düşük 246,5310 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 250,7289 oldu. SEK → TZS kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

SEK → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 254,3590, en düşük 237,2550 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 247,3021 oldu. SEK → TZS kurundaki değişiklik 6.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83810,9683,7831,3873,932
1 EUR1,09110,8537,46211,95991,4241,5134,291
1 GBP1,281,17318,75114,025107,2211,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Tanzanya Şilini
1 SEK254,35900 TZS
5 SEK1.271,79500 TZS
10 SEK2.543,59000 TZS
20 SEK5.087,18000 TZS
50 SEK12.717,95000 TZS
100 SEK25.435,90000 TZS
250 SEK63.589,75000 TZS
500 SEK127.179,50000 TZS
1000 SEK254.359,00000 TZS
2000 SEK508.718,00000 TZS
5000 SEK1.271.795,00000 TZS
10000 SEK2.543.590,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / İsveç Kronu
1 TZS0,00393 SEK
5 TZS0,01966 SEK
10 TZS0,03931 SEK
20 TZS0,07863 SEK
50 TZS0,19657 SEK
100 TZS0,39314 SEK
250 TZS0,98286 SEK
500 TZS1,96572 SEK
1000 TZS3,93144 SEK
2000 TZS7,86288 SEK
5000 TZS19,65720 SEK
10000 TZS39,31440 SEK