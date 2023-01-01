1 Tanzanya şilininden Meksika pesosuna
Reel döviz kuru ile TZS → MXN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Meksika Pesosu / Tanzanya Şilini
|1 MXN
|144.12100 TZS
|5 MXN
|720.60500 TZS
|10 MXN
|1441.21000 TZS
|20 MXN
|2882.42000 TZS
|50 MXN
|7206.05000 TZS
|100 MXN
|14412.10000 TZS
|250 MXN
|36030.25000 TZS
|500 MXN
|72060.50000 TZS
|1000 MXN
|144121.00000 TZS
|2000 MXN
|288242.00000 TZS
|5000 MXN
|720605.00000 TZS
|10000 MXN
|1441210.00000 TZS