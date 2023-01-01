20 Tanzanya şilininden Fas dirhemine
Reel döviz kuru ile TZS → MAD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Tanzanya Şilini
|1 MAD
|244.05700 TZS
|5 MAD
|1220.28500 TZS
|10 MAD
|2440.57000 TZS
|20 MAD
|4881.14000 TZS
|50 MAD
|12202.85000 TZS
|100 MAD
|24405.70000 TZS
|250 MAD
|61014.25000 TZS
|500 MAD
|122028.50000 TZS
|1000 MAD
|244057.00000 TZS
|2000 MAD
|488114.00000 TZS
|5000 MAD
|1220285.00000 TZS
|10000 MAD
|2440570.00000 TZS