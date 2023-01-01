2000 Tanzanya şilininden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → FJD çevirin

2000 tzs
1.83 fjd

1.00000 TZS = 0.00091 FJD

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 FJD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Fiji Doları
1 TZS0.00091 FJD
5 TZS0.00457 FJD
10 TZS0.00914 FJD
20 TZS0.01828 FJD
50 TZS0.04571 FJD
100 TZS0.09142 FJD
250 TZS0.22855 FJD
500 TZS0.45710 FJD
1000 TZS0.91419 FJD
2000 TZS1.82839 FJD
5000 TZS4.57097 FJD
10000 TZS9.14195 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Tanzanya Şilini
1 FJD1093.86000 TZS
5 FJD5469.30000 TZS
10 FJD10938.60000 TZS
20 FJD21877.20000 TZS
50 FJD54693.00000 TZS
100 FJD109386.00000 TZS
250 FJD273465.00000 TZS
500 FJD546930.00000 TZS
1000 FJD1093860.00000 TZS
2000 FJD2187720.00000 TZS
5000 FJD5469300.00000 TZS
10000 FJD10938600.00000 TZS