250 Fiji dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile FJD → TZS çevirin

1,000FJ$ FJD = 1.165tzs TZS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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TZS
1 FJD → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.219,20001.244,5700
Düşük1.159,22001.159,2200
Ortalama1.190,30831.211,3894
Değişim-4.41%-3.48%
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1 FJD → TZS istatistikleri

FJD → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.219,2000, en düşük 1.159,2200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.190,3083 oldu. FJD → TZS kurundaki değişiklik -4.41 değerindeydi.

FJD → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.244,5700, en düşük 1.159,2200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.211,3894 oldu. FJD → TZS kurundaki değişiklik -3.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Tanzanya Şilini
1 FJD1.165,49000 TZS
5 FJD5.827,45000 TZS
10 FJD11.654,90000 TZS
20 FJD23.309,80000 TZS
50 FJD58.274,50000 TZS
100 FJD116.549,00000 TZS
250 FJD291.372,50000 TZS
500 FJD582.745,00000 TZS
1000 FJD1.165.490,00000 TZS
2000 FJD2.330.980,00000 TZS
5000 FJD5.827.450,00000 TZS
10000 FJD11.654.900,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Fiji Doları
1 TZS0,00086 FJD
5 TZS0,00429 FJD
10 TZS0,00858 FJD
20 TZS0,01716 FJD
50 TZS0,04290 FJD
100 TZS0,08580 FJD
250 TZS0,21450 FJD
500 TZS0,42900 FJD
1000 TZS0,85801 FJD
2000 TZS1,71601 FJD
5000 TZS4,29003 FJD
10000 TZS8,58005 FJD