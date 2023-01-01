50 Tanzanya şilininden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile TZS → CNY çevirin

50 tzs
0,15 cny

1.00000 TZS = 0.00291 CNY

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 CNY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Çin Yuanı RMB
1 TZS0.00291 CNY
5 TZS0.01454 CNY
10 TZS0.02909 CNY
20 TZS0.05818 CNY
50 TZS0.14545 CNY
100 TZS0.29090 CNY
250 TZS0.72724 CNY
500 TZS1.45448 CNY
1000 TZS2.90896 CNY
2000 TZS5.81792 CNY
5000 TZS14.54480 CNY
10000 TZS29.08960 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Tanzanya Şilini
1 CNY343.76500 TZS
5 CNY1718.82500 TZS
10 CNY3437.65000 TZS
20 CNY6875.30000 TZS
50 CNY17188.25000 TZS
100 CNY34376.50000 TZS
250 CNY85941.25000 TZS
500 CNY171882.50000 TZS
1000 CNY343765.00000 TZS
2000 CNY687530.00000 TZS
5000 CNY1718825.00000 TZS
10000 CNY3437650.00000 TZS