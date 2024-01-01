Tanzanya şilininden Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → BMD çevirin

1.000 tzs
0,39 bmd

1.00000 TZS = 0.00039 BMD

00:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345551.34661.532570.79365118.946283.01240.92825
1 SGD0.74319111.000781.138990.58983414.080661.6940.689896
1 CAD0.7426110.9992211.13810.58937414.069761.64590.689358
1 AUD0.65250.8779710.87865710.51785712.362454.16560.605709

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Tanzanya şilininden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bermuda Doları
1 TZS0.00039 BMD
5 TZS0.00197 BMD
10 TZS0.00394 BMD
20 TZS0.00788 BMD
50 TZS0.01969 BMD
100 TZS0.03938 BMD
250 TZS0.09845 BMD
500 TZS0.19691 BMD
1000 TZS0.39382 BMD
2000 TZS0.78763 BMD
5000 TZS1.96908 BMD
10000 TZS3.93816 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Tanzanya Şilini
1 BMD2539.26000 TZS
5 BMD12696.30000 TZS
10 BMD25392.60000 TZS
20 BMD50785.20000 TZS
50 BMD126963.00000 TZS
100 BMD253926.00000 TZS
250 BMD634815.00000 TZS
500 BMD1269630.00000 TZS
1000 BMD2539260.00000 TZS
2000 BMD5078520.00000 TZS
5000 BMD12696300.00000 TZS
10000 BMD25392600.00000 TZS