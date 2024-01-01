Yeni Tayvan dolarından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile TWD → MGA çevirin

1.000 twd
144.818 mga

1.00000 TWD = 144.81800 MGA

19:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.0774589.43761.450731.651140.94792518.3631
1 GBP1.1695211.2601104.5991.696661.931041.1086221.476
1 USD0.92810.793588183.00861.346451.532450.8797517.0431
1 INR0.0111810.009560310.01204710.01622060.01846130.01059830.205317

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Madagaskar Ariarisi
1 TWD144.81800 MGA
5 TWD724.09000 MGA
10 TWD1448.18000 MGA
20 TWD2896.36000 MGA
50 TWD7240.90000 MGA
100 TWD14481.80000 MGA
250 TWD36204.50000 MGA
500 TWD72409.00000 MGA
1000 TWD144818.00000 MGA
2000 TWD289636.00000 MGA
5000 TWD724090.00000 MGA
10000 TWD1448180.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Yeni Tayvan Doları
1 MGA0.00691 TWD
5 MGA0.03453 TWD
10 MGA0.06905 TWD
20 MGA0.13810 TWD
50 MGA0.34526 TWD
100 MGA0.69052 TWD
250 MGA1.72630 TWD
500 MGA3.45261 TWD
1000 MGA6.90522 TWD
2000 MGA13.81044 TWD
5000 MGA34.52610 TWD
10000 MGA69.05220 TWD