20 Madagaskar ariarisinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → TWD çevirin

20 mga
0,14 twd

1,000Ar MGA = 0,007220NT$ TWD

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → TWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00730,0073
Düşük0,00720,0072
Ortalama0,00730,0073
Değişim-1.19%-1.35%
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1 MGA → TWD istatistikleri

MGA → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0073, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0073 oldu. MGA → TWD kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

MGA → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0073, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0073 oldu. MGA → TWD kurundaki değişiklik -1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6831,33718,2841,541
1 EUR1,07911,4980,8471,8151,44219,7191,662
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1671,109
1 GBP1,2731,181,76812,1421,70223,2741,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Yeni Tayvan Doları
1 MGA0,00722 TWD
5 MGA0,03610 TWD
10 MGA0,07220 TWD
20 MGA0,14440 TWD
50 MGA0,36099 TWD
100 MGA0,72199 TWD
250 MGA1,80497 TWD
500 MGA3,60993 TWD
1000 MGA7,21987 TWD
2000 MGA14,43974 TWD
5000 MGA36,09935 TWD
10000 MGA72,19870 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Madagaskar Ariarisi
1 TWD138,50700 MGA
5 TWD692,53500 MGA
10 TWD1.385,07000 MGA
20 TWD2.770,14000 MGA
50 TWD6.925,35000 MGA
100 TWD13.850,70000 MGA
250 TWD34.626,75000 MGA
500 TWD69.253,50000 MGA
1000 TWD138.507,00000 MGA
2000 TWD277.014,00000 MGA
5000 TWD692.535,00000 MGA
10000 TWD1.385.070,00000 MGA