El Salvador kolonundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile SVC → XPF çevirin

1.000 svc
12.699 xpf

1.00000 SVC = 12.69910 XPF

21:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0771589.39221.45061.651180.94783518.3568
1 GBP1.1697111.25995104.5631.696771.93141.108721.4721
1 USD0.92840.793682182.98961.34671.532920.8799517.042
1 INR0.01118670.009563640.012049710.01622730.01847120.01060310.205351

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El Salvador kolonundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

SVC → INR

SVC → AUD

SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / CFP Frangı
1 SVC12.69910 XPF
5 SVC63.49550 XPF
10 SVC126.99100 XPF
20 SVC253.98200 XPF
50 SVC634.95500 XPF
100 SVC1269.91000 XPF
250 SVC3174.77500 XPF
500 SVC6349.55000 XPF
1000 SVC12699.10000 XPF
2000 SVC25398.20000 XPF
5000 SVC63495.50000 XPF
10000 SVC126991.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / El Salvador Kolonu
1 XPF0.07875 SVC
5 XPF0.39373 SVC
10 XPF0.78746 SVC
20 XPF1.57492 SVC
50 XPF3.93729 SVC
100 XPF7.87458 SVC
250 XPF19.68645 SVC
500 XPF39.37290 SVC
1000 XPF78.74580 SVC
2000 XPF157.49160 SVC
5000 XPF393.72900 SVC
10000 XPF787.45800 SVC