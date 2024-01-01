2.000 İsviçre frangından El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile XPF → SVC çevirin

2.000 xpf
159,28 svc

1,000₣ XPF = 0,07964₡ SVC

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → SVC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08000,0800
Düşük0,07880,0785
Ortalama0,07950,0792
Değişim1.11%1.22%
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1 XPF → SVC istatistikleri

XPF → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0800, en düşük 0,0788 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0795 oldu. XPF → SVC kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

XPF → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0800, en düşük 0,0785 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0792 oldu. XPF → SVC kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / El Salvador Kolonu
1 XPF0,07964 SVC
5 XPF0,39820 SVC
10 XPF0,79640 SVC
20 XPF1,59281 SVC
50 XPF3,98201 SVC
100 XPF7,96403 SVC
250 XPF19,91008 SVC
500 XPF39,82015 SVC
1000 XPF79,64030 SVC
2000 XPF159,28060 SVC
5000 XPF398,20150 SVC
10000 XPF796,40300 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / CFP Frangı
1 SVC12,55650 XPF
5 SVC62,78250 XPF
10 SVC125,56500 XPF
20 SVC251,13000 XPF
50 SVC627,82500 XPF
100 SVC1.255,65000 XPF
250 SVC3.139,12500 XPF
500 SVC6.278,25000 XPF
1000 SVC12.556,50000 XPF
2000 SVC25.113,00000 XPF
5000 SVC62.782,50000 XPF
10000 SVC125.565,00000 XPF