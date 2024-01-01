Saint Helena poundundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile SHP → XPF çevirin

1.000 shp
139.957 xpf

1.00000 SHP = 139.95700 XPF

21:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855151.077189.39931.450751.651360.947918.3591
1 GBP1.1693911.25955104.5431.696491.931081.1084621.4689
1 USD0.92840.7939341831.34691.533150.8800517.0449
1 INR0.01118580.009565470.012048210.01622770.01847170.0106030.20536

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Saint Helena poundundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / CFP Frangı
1 SHP139.95700 XPF
5 SHP699.78500 XPF
10 SHP1399.57000 XPF
20 SHP2799.14000 XPF
50 SHP6997.85000 XPF
100 SHP13995.70000 XPF
250 SHP34989.25000 XPF
500 SHP69978.50000 XPF
1000 SHP139957.00000 XPF
2000 SHP279914.00000 XPF
5000 SHP699785.00000 XPF
10000 SHP1399570.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Saint Helena Poundu
1 XPF0.00715 SHP
5 XPF0.03573 SHP
10 XPF0.07145 SHP
20 XPF0.14290 SHP
50 XPF0.35725 SHP
100 XPF0.71450 SHP
250 XPF1.78626 SHP
500 XPF3.57252 SHP
1000 XPF7.14503 SHP
2000 XPF14.29006 SHP
5000 XPF35.72515 SHP
10000 XPF71.45030 SHP