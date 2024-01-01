Saint Helena poundundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SHP → ILS çevirin

1.000 shp
4.554,08 ils

1.00000 SHP = 4.55408 ILS

20:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0770589.39831.450621.651410.947718.3664
1 GBP1.1695511.25965104.5551.696561.931391.1083821.4802
1 USD0.928450.793871183.00291.346851.533270.8799517.0525
1 INR0.01118590.009564380.012047810.01622650.01847250.01060140.205445

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Saint Helena poundundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

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SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 SHP4.55408 ILS
5 SHP22.77040 ILS
10 SHP45.54080 ILS
20 SHP91.08160 ILS
50 SHP227.70400 ILS
100 SHP455.40800 ILS
250 SHP1138.52000 ILS
500 SHP2277.04000 ILS
1000 SHP4554.08000 ILS
2000 SHP9108.16000 ILS
5000 SHP22770.40000 ILS
10000 SHP45540.80000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Saint Helena Poundu
1 ILS0.21958 SHP
5 ILS1.09792 SHP
10 ILS2.19584 SHP
20 ILS4.39168 SHP
50 ILS10.97920 SHP
100 ILS21.95840 SHP
250 ILS54.89600 SHP
500 ILS109.79200 SHP
1000 ILS219.58400 SHP
2000 ILS439.16800 SHP
5000 ILS1097.92000 SHP
10000 ILS2195.84000 SHP