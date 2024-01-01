Saint Helena poundundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile SHP → HRK çevirin

1.000 shp
8.842,82 hrk

1.00000 SHP = 8.84282 HRK

20:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0769589.3941.450711.651380.9477318.3651
1 GBP1.1695111.25955104.5511.696681.931381.1083821.479
1 USD0.928550.793934183.00661.347051.533390.8800517.0529
1 INR0.01118640.009564710.012047210.01622820.01847310.01060220.20544

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Hırvat Kunası
1 SHP8.84282 HRK
5 SHP44.21410 HRK
10 SHP88.42820 HRK
20 SHP176.85640 HRK
50 SHP442.14100 HRK
100 SHP884.28200 HRK
250 SHP2210.70500 HRK
500 SHP4421.41000 HRK
1000 SHP8842.82000 HRK
2000 SHP17685.64000 HRK
5000 SHP44214.10000 HRK
10000 SHP88428.20000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Saint Helena Poundu
1 HRK0.11309 SHP
5 HRK0.56543 SHP
10 HRK1.13086 SHP
20 HRK2.26172 SHP
50 HRK5.65430 SHP
100 HRK11.30860 SHP
250 HRK28.27150 SHP
500 HRK56.54300 SHP
1000 HRK113.08600 SHP
2000 HRK226.17200 SHP
5000 HRK565.43000 SHP
10000 HRK1130.86000 SHP