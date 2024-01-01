bin Singapur dolarından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → NAD çevirin

1.000 sgd
13.777,90 nad

1,000S$ SGD = 13,78$ NAD

20:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → NAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,776314,0943
Düşük13,391313,2648
Ortalama13,549913,5942
Değişim1.18%0.45%
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1 SGD → NAD istatistikleri

SGD → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,7763, en düşük 13,3913 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,5499 oldu. SGD → NAD kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

SGD → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,0943, en düşük 13,2648 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,5942 oldu. SGD → NAD kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8057,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6740,85291,4487,8234,902
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6374,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Namibya Doları
1 SGD13,77790 NAD
5 SGD68,88950 NAD
10 SGD137,77900 NAD
20 SGD275,55800 NAD
50 SGD688,89500 NAD
100 SGD1.377,79000 NAD
250 SGD3.444,47500 NAD
500 SGD6.888,95000 NAD
1000 SGD13.777,90000 NAD
2000 SGD27.555,80000 NAD
5000 SGD68.889,50000 NAD
10000 SGD137.779,00000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Singapur Doları
1 NAD0,07258 SGD
5 NAD0,36290 SGD
10 NAD0,72580 SGD
20 NAD1,45160 SGD
50 NAD3,62900 SGD
100 NAD7,25799 SGD
250 NAD18,14498 SGD
500 NAD36,28995 SGD
1000 NAD72,57990 SGD
2000 NAD145,15980 SGD
5000 NAD362,89950 SGD
10000 NAD725,79900 SGD