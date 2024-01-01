1 Singapur dolarından Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile SGD → MMK çevirin

1 sgd
1.583,96 mmk

1,000S$ SGD = 1.584K MMK

20:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MMK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.583,96001.583,9600
Düşük1.552,77001.547,5100
Ortalama1.563,30331.558,1177
Değişim2.01%1.64%
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1 SGD → MMK istatistikleri

SGD → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.583,9600, en düşük 1.552,7700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.563,3033 oldu. SGD → MMK kurundaki değişiklik 2.01 değerindeydi.

SGD → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.583,9600, en düşük 1.547,5100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.558,1177 oldu. SGD → MMK kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8047,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4517,8244,902
1 AUD0,65210.563,20,59810,50954,6454,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Myanmar Kyatı
1 SGD1.583,96000 MMK
5 SGD7.919,80000 MMK
10 SGD15.839,60000 MMK
20 SGD31.679,20000 MMK
50 SGD79.198,00000 MMK
100 SGD158.396,00000 MMK
250 SGD395.990,00000 MMK
500 SGD791.980,00000 MMK
1000 SGD1.583.960,00000 MMK
2000 SGD3.167.920,00000 MMK
5000 SGD7.919.800,00000 MMK
10000 SGD15.839.600,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Singapur Doları
1 MMK0,00063 SGD
5 MMK0,00316 SGD
10 MMK0,00631 SGD
20 MMK0,01263 SGD
50 MMK0,03157 SGD
100 MMK0,06313 SGD
250 MMK0,15783 SGD
500 MMK0,31566 SGD
1000 MMK0,63133 SGD
2000 MMK1,26266 SGD
5000 MMK3,15665 SGD
10000 MMK6,31329 SGD