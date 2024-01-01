5 Myanmar kyatından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → SGD çevirin

5 mmk
0,00 sgd

1,000 MMK = 0,0006474 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD136,6281,3770,941,54718,8620,8037,237
1 THB0,02710,0380,0260,0420,5150,0220,198
1 CAD0,72626,59310,6821,12313,6940,5835,255
1 EUR1,06438,9761,46611,64720,0710,8557,701

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Singapur Doları
1 MMK0,00065 SGD
5 MMK0,00324 SGD
10 MMK0,00647 SGD
20 MMK0,01295 SGD
50 MMK0,03237 SGD
100 MMK0,06474 SGD
250 MMK0,16185 SGD
500 MMK0,32370 SGD
1000 MMK0,64741 SGD
2000 MMK1,29482 SGD
5000 MMK3,23704 SGD
10000 MMK6,47408 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Myanmar Kyatı
1 SGD1.544,62000 MMK
5 SGD7.723,10000 MMK
10 SGD15.446,20000 MMK
20 SGD30.892,40000 MMK
50 SGD77.231,00000 MMK
100 SGD154.462,00000 MMK
250 SGD386.155,00000 MMK
500 SGD772.310,00000 MMK
1000 SGD1.544.620,00000 MMK
2000 SGD3.089.240,00000 MMK
5000 SGD7.723.100,00000 MMK
10000 SGD15.446.200,00000 MMK