5 Singapur dolarından Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile SGD → FKP çevirin

5 sgd
2,94 fkp

1,000S$ SGD = 0,5886£ FKP

19:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SGD → FKP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58860,5906
Düşük0,57340,5734
Ortalama0,57750,5816
Değişim1.54%-0.33%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → FKP istatistikleri

SGD → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5886, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5775 oldu. SGD → FKP kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

SGD → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5906, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5816 oldu. SGD → FKP kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7967,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4347,8234,901
1 AUD0,65110.553,50,59710,50954,5894,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Falkland Adaları Poundu
1 SGD0,58864 FKP
5 SGD2,94320 FKP
10 SGD5,88640 FKP
20 SGD11,77280 FKP
50 SGD29,43200 FKP
100 SGD58,86400 FKP
250 SGD147,16000 FKP
500 SGD294,32000 FKP
1000 SGD588,64000 FKP
2000 SGD1.177,28000 FKP
5000 SGD2.943,20000 FKP
10000 SGD5.886,40000 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Singapur Doları
1 FKP1,69883 SGD
5 FKP8,49415 SGD
10 FKP16,98830 SGD
20 FKP33,97660 SGD
50 FKP84,94150 SGD
100 FKP169,88300 SGD
250 FKP424,70750 SGD
500 FKP849,41500 SGD
1000 FKP1.698,83000 SGD
2000 FKP3.397,66000 SGD
5000 FKP8.494,15000 SGD
10000 FKP16.988,30000 SGD