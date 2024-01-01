bin Singapur dolarından Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile SGD → FKP çevirin

1.000 sgd
588,62 fkp

1,000S$ SGD = 0,5886£ FKP

19:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → FKP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58860,5906
Düşük0,57340,5734
Ortalama0,57750,5816
Değişim1.54%-0.33%
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1 SGD → FKP istatistikleri

SGD → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5886, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5775 oldu. SGD → FKP kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

SGD → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5906, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5816 oldu. SGD → FKP kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7917,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85291,4287,8234,901
1 AUD0,65110.553,50,59710,50954,5864,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Falkland Adaları Poundu
1 SGD0,58862 FKP
5 SGD2,94309 FKP
10 SGD5,88617 FKP
20 SGD11,77234 FKP
50 SGD29,43085 FKP
100 SGD58,86170 FKP
250 SGD147,15425 FKP
500 SGD294,30850 FKP
1000 SGD588,61700 FKP
2000 SGD1.177,23400 FKP
5000 SGD2.943,08500 FKP
10000 SGD5.886,17000 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Singapur Doları
1 FKP1,69890 SGD
5 FKP8,49450 SGD
10 FKP16,98900 SGD
20 FKP33,97800 SGD
50 FKP84,94500 SGD
100 FKP169,89000 SGD
250 FKP424,72500 SGD
500 FKP849,45000 SGD
1000 FKP1.698,90000 SGD
2000 FKP3.397,80000 SGD
5000 FKP8.494,50000 SGD
10000 FKP16.989,00000 SGD