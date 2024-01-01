20 Falkland Adaları poundundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile FKP → SGD çevirin

1,000£ FKP = 1,694S$ SGD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SGD
1 FKP → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,72231,7251
Düşük1,69391,6939
Ortalama1,71051,7115
Değişim-0.94%-0.31%
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1 FKP → SGD istatistikleri

FKP → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7223, en düşük 1,6939 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7105 oldu. FKP → SGD kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

FKP → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7251, en düşük 1,6939 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7115 oldu. FKP → SGD kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Singapur Doları
1 FKP1,69392 SGD
5 FKP8,46960 SGD
10 FKP16,93920 SGD
20 FKP33,87840 SGD
50 FKP84,69600 SGD
100 FKP169,39200 SGD
250 FKP423,48000 SGD
500 FKP846,96000 SGD
1000 FKP1.693,92000 SGD
2000 FKP3.387,84000 SGD
5000 FKP8.469,60000 SGD
10000 FKP16.939,20000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Falkland Adaları Poundu
1 SGD0,59035 FKP
5 SGD2,95173 FKP
10 SGD5,90347 FKP
20 SGD11,80694 FKP
50 SGD29,51735 FKP
100 SGD59,03470 FKP
250 SGD147,58675 FKP
500 SGD295,17350 FKP
1000 SGD590,34700 FKP
2000 SGD1.180,69400 FKP
5000 SGD2.951,73500 FKP
10000 SGD5.903,47000 FKP