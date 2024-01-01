FKP - SGD Döviz Kuru Tablosu

Wise'ın döviz tablolarıyla geçmiş piyasa verilerini kolayca inceleyebilir ve döviz çifltlerinin zaman içindeki trendlerini analiz edebilirsiniz.

İnteraktif tablolarımız gerçek zamanlı reel piyasa kurlarını kullanır ve son 5 yıla kadar olan veriler dâhil olmak üzere çeşitli aralıklardaki verileri görüntülemenizi sağlar. Bir tabloya erişmek için iki para birimi seçmeniz yeterli. Sonrasında detaylı bilgileri görüntüleyebileceksiniz.

1.000£ FKP = 1.694S$ SGD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD

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  • Falkland Adaları poundu
    Falkland Adaları poundu

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  • Singapur doları
    Singapur doları

    Singapur doları, Singapur'un resmi para birimidir. Diğer dolar para birimleriyle karışıklığı önlemek için S$ şeklinde kullanılsa da normalde simgesi $ şeklindedir. Para birimi kodu SGD şeklindedir. İtibari para birimidir ve uzun vadeli yatırımcılar için (Yeni Zelanda dolarının ardından) en iyi ikinci seçenek olarak kabul edilir. Singapur doları, popüler olarak Hindistan...

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Falkland Adaları poundu için en popüler döviz tabloları

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