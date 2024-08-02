5 Singapur dolarından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile SGD → DKK çevirin

5 sgd
25,77 dkk

1,000S$ SGD = 5,154kr DKK

18:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → DKK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,15985,1598
Düşük5,08965,0825
Ortalama5,11055,1146
Değişim0.90%0.37%
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1 SGD → DKK istatistikleri

SGD → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,1598, en düşük 5,0896 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,1105 oldu. SGD → DKK kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

SGD → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,1598, en düşük 5,0825 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,1146 oldu. SGD → DKK kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7977,1664,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,911,6750,85291,4517,8214,902
1 AUD0,65210.557,50,59710,50954,614,672,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Danimarka Kronu
1 SGD5,15421 DKK
5 SGD25,77105 DKK
10 SGD51,54210 DKK
20 SGD103,08420 DKK
50 SGD257,71050 DKK
100 SGD515,42100 DKK
250 SGD1.288,55250 DKK
500 SGD2.577,10500 DKK
1000 SGD5.154,21000 DKK
2000 SGD10.308,42000 DKK
5000 SGD25.771,05000 DKK
10000 SGD51.542,10000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Singapur Doları
1 DKK0,19402 SGD
5 DKK0,97008 SGD
10 DKK1,94016 SGD
20 DKK3,88032 SGD
50 DKK9,70080 SGD
100 DKK19,40160 SGD
250 DKK48,50400 SGD
500 DKK97,00800 SGD
1000 DKK194,01600 SGD
2000 DKK388,03200 SGD
5000 DKK970,08000 SGD
10000 DKK1.940,16000 SGD