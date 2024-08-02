10 bin Singapur dolarından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile SGD → DKK çevirin

10.000 sgd
51.545,70 dkk

1,000S$ SGD = 5,155kr DKK

18:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → DKK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,15985,1598
Düşük5,08965,0825
Ortalama5,11055,1146
Değişim0.90%0.37%
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1 SGD → DKK istatistikleri

SGD → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,1598, en düşük 5,0896 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,1105 oldu. SGD → DKK kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

SGD → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,1598, en düşük 5,0825 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,1146 oldu. SGD → DKK kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7977,1664,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6750,85291,4477,824,902
1 AUD0,65210.556,70,59710,50954,6064,672,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Danimarka Kronu
1 SGD5,15457 DKK
5 SGD25,77285 DKK
10 SGD51,54570 DKK
20 SGD103,09140 DKK
50 SGD257,72850 DKK
100 SGD515,45700 DKK
250 SGD1.288,64250 DKK
500 SGD2.577,28500 DKK
1000 SGD5.154,57000 DKK
2000 SGD10.309,14000 DKK
5000 SGD25.772,85000 DKK
10000 SGD51.545,70000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Singapur Doları
1 DKK0,19400 SGD
5 DKK0,97001 SGD
10 DKK1,94002 SGD
20 DKK3,88004 SGD
50 DKK9,70010 SGD
100 DKK19,40020 SGD
250 DKK48,50050 SGD
500 DKK97,00100 SGD
1000 DKK194,00200 SGD
2000 DKK388,00400 SGD
5000 DKK970,01000 SGD
10000 DKK1.940,02000 SGD