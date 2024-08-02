10 Singapur dolarından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → CLP çevirin

10 sgd
7.168 clp

1,000S$ SGD = 716,8$ CLP

18:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → CLP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek717,0130717,0130
Düşük674,2980659,4430
Ortalama696,4255687,0438
Değişim3.27%3.00%
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1 SGD → CLP istatistikleri

SGD → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 717,0130, en düşük 674,2980 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 696,4255 oldu. SGD → CLP kurundaki değişiklik 3.27 değerindeydi.

SGD → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 717,0130, en düşük 659,4430 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 687,0438 oldu. SGD → CLP kurundaki değişiklik 3.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7887,1734,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4337,8284,902
1 AUD0,65210.5600,59710,50954,6174,6762,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Şili Pesosu
1 SGD716,79000 CLP
5 SGD3.583,95000 CLP
10 SGD7.167,90000 CLP
20 SGD14.335,80000 CLP
50 SGD35.839,50000 CLP
100 SGD71.679,00000 CLP
250 SGD179.197,50000 CLP
500 SGD358.395,00000 CLP
1000 SGD716.790,00000 CLP
2000 SGD1.433.580,00000 CLP
5000 SGD3.583.950,00000 CLP
10000 SGD7.167.900,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Singapur Doları
1 CLP0,00140 SGD
5 CLP0,00698 SGD
10 CLP0,01395 SGD
20 CLP0,02790 SGD
50 CLP0,06976 SGD
100 CLP0,13951 SGD
250 CLP0,34878 SGD
500 CLP0,69756 SGD
1000 CLP1,39511 SGD
2000 CLP2,79022 SGD
5000 CLP6,97555 SGD
10000 CLP13,95110 SGD