500 Singapur dolarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → BHD çevirin

500 sgd
142,063 bhd

1,000S$ SGD = 0,2841.د.ب BHD

18:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28410,2841
Düşük0,27860,2774
Ortalama0,28050,2794
Değişim1.99%1.68%
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1 SGD → BHD istatistikleri

SGD → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2841, en düşük 0,2786 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2805 oldu. SGD → BHD kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

SGD → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2841, en düşük 0,2774 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2794 oldu. SGD → BHD kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7897,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6740,85291,4397,8254,902
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6264,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bahreyn Dinarı
1 SGD0,28413 BHD
5 SGD1,42063 BHD
10 SGD2,84125 BHD
20 SGD5,68250 BHD
50 SGD14,20625 BHD
100 SGD28,41250 BHD
250 SGD71,03125 BHD
500 SGD142,06250 BHD
1000 SGD284,12500 BHD
2000 SGD568,25000 BHD
5000 SGD1.420,62500 BHD
10000 SGD2.841,25000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Singapur Doları
1 BHD3,51957 SGD
5 BHD17,59785 SGD
10 BHD35,19570 SGD
20 BHD70,39140 SGD
50 BHD175,97850 SGD
100 BHD351,95700 SGD
250 BHD879,89250 SGD
500 BHD1.759,78500 SGD
1000 BHD3.519,57000 SGD
2000 BHD7.039,14000 SGD
5000 BHD17.597,85000 SGD
10000 BHD35.195,70000 SGD