10 İsveç kronundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → USD çevirin

10 sek
0,95 usd

1,000kr SEK = 0,09458$ USD

17:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

SEK → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09550,0963
Düşük0,09230,0916
Ortalama0,09400,0942
Değişim-0.80%2.29%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → USD istatistikleri

SEK → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0955, en düşük 0,0923 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0940 oldu. SEK → USD kurundaki değişiklik -0.80 değerindeydi.

SEK → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0963, en düşük 0,0916 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0942 oldu. SEK → USD kurundaki değişiklik 2.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,8410,96183,7971,3873,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95891,4231,5134,291
1 GBP1,281,17318,75114,024107,2181,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / ABD Doları
1 SEK0,09458 USD
5 SEK0,47291 USD
10 SEK0,94582 USD
20 SEK1,89165 USD
50 SEK4,72911 USD
100 SEK9,45823 USD
250 SEK23,64557 USD
500 SEK47,29115 USD
1000 SEK94,58230 USD
2000 SEK189,16460 USD
5000 SEK472,91150 USD
10000 SEK945,82300 USD
Çevrim kurları ABD Doları / İsveç Kronu
1 USD10,57280 SEK
5 USD52,86400 SEK
10 USD105,72800 SEK
20 USD211,45600 SEK
50 USD528,64000 SEK
100 USD1.057,28000 SEK
250 USD2.643,20000 SEK
500 USD5.286,40000 SEK
1000 USD10.572,80000 SEK
2000 USD21.145,60000 SEK
5000 USD52.864,00000 SEK
10000 USD105.728,00000 SEK