250 İsveç kronundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SEK → ILS çevirin

250 sek
88,98 ils

1,000kr SEK = 0,3559₪ ILS

03:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36340,3634
Düşük0,33690,3369
Ortalama0,34810,3503
Değişim4.20%4.04%
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1 SEK → ILS istatistikleri

SEK → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3634, en düşük 0,3369 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3481 oldu. SEK → ILS kurundaki değişiklik 4.20 değerindeydi.

SEK → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3634, en düşük 0,3369 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3503 oldu. SEK → ILS kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80883,9531,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79591,6231,4994,32
1 GBP1,2761,16918,72413,788107,1041,7535,05
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2770,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Yeni İsrail Şekeli
1 SEK0,35591 ILS
5 SEK1,77953 ILS
10 SEK3,55905 ILS
20 SEK7,11810 ILS
50 SEK17,79525 ILS
100 SEK35,59050 ILS
250 SEK88,97625 ILS
500 SEK177,95250 ILS
1000 SEK355,90500 ILS
2000 SEK711,81000 ILS
5000 SEK1.779,52500 ILS
10000 SEK3.559,05000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / İsveç Kronu
1 ILS2,80974 SEK
5 ILS14,04870 SEK
10 ILS28,09740 SEK
20 ILS56,19480 SEK
50 ILS140,48700 SEK
100 ILS280,97400 SEK
250 ILS702,43500 SEK
500 ILS1.404,87000 SEK
1000 ILS2.809,74000 SEK
2000 ILS5.619,48000 SEK
5000 ILS14.048,70000 SEK
10000 ILS28.097,40000 SEK