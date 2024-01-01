Seyşeller rupisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SCR → MUR çevirin

1.000 scr
3.396 mur

1.00000 SCR = 3.39600 MUR

20:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548251.07789.38871.450771.651460.94756518.3556
1 GBP1.1698311.25995104.5731.697221.931991.1084921.4737
1 USD0.92850.793682182.99791.347051.533390.8798517.0433
1 INR0.01118710.009562680.012048510.01622990.0184750.01060090.205346

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Mauritius Rupisi
1 SCR3.39600 MUR
5 SCR16.98000 MUR
10 SCR33.96000 MUR
20 SCR67.92000 MUR
50 SCR169.80000 MUR
100 SCR339.60000 MUR
250 SCR849.00000 MUR
500 SCR1698.00000 MUR
1000 SCR3396.00000 MUR
2000 SCR6792.00000 MUR
5000 SCR16980.00000 MUR
10000 SCR33960.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 MUR0.29446 SCR
5 MUR1.47232 SCR
10 MUR2.94464 SCR
20 MUR5.88928 SCR
50 MUR14.72320 SCR
100 MUR29.44640 SCR
250 MUR73.61600 SCR
500 MUR147.23200 SCR
1000 MUR294.46400 SCR
2000 MUR588.92800 SCR
5000 MUR1472.32000 SCR
10000 MUR2944.64000 SCR