Seyşeller rupisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile SCR → CHF çevirin

1.000 scr
63,72 chf

1.00000 SCR = 0.06372 CHF

20:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.0768589.37941.450791.651230.9475318.3557
1 GBP1.1697511.25965104.5521.697061.931531.1083821.4716
1 USD0.92860.793871183.00081.347251.533390.8798517.0457
1 INR0.01118830.009564620.012048110.01623180.01847440.01060050.205368

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Seyşeller rupisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / İsviçre Frangı
1 SCR0.06372 CHF
5 SCR0.31860 CHF
10 SCR0.63720 CHF
20 SCR1.27441 CHF
50 SCR3.18601 CHF
100 SCR6.37203 CHF
250 SCR15.93007 CHF
500 SCR31.86015 CHF
1000 SCR63.72030 CHF
2000 SCR127.44060 CHF
5000 SCR318.60150 CHF
10000 SCR637.20300 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Seyşeller Rupisi
1 CHF15.69360 SCR
5 CHF78.46800 SCR
10 CHF156.93600 SCR
20 CHF313.87200 SCR
50 CHF784.68000 SCR
100 CHF1569.36000 SCR
250 CHF3923.40000 SCR
500 CHF7846.80000 SCR
1000 CHF15693.60000 SCR
2000 CHF31387.20000 SCR
5000 CHF78468.00000 SCR
10000 CHF156936.00000 SCR