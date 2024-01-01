10 Solomon Adaları dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile SBD → USD çevirin

10 sbd
1,21 usd

1,000SI$ SBD = 0,1206$ USD

12:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12180,1218
Düşük0,11980,1186
Ortalama0,12090,1206
Değişim-0.58%-0.04%
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1 SBD → USD istatistikleri

SBD → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1218, en düşük 0,1198 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1209 oldu. SBD → USD kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

SBD → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1218, en düşük 0,1186 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1206 oldu. SBD → USD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7211,5031,6620,94320,545
1 GBP1,17711,275106,7671,7681,9561,1124,179
1 USD0,9230,784183,7491,3871,5340,87118,966
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / ABD Doları
1 SBD0,12055 USD
5 SBD0,60275 USD
10 SBD1,20550 USD
20 SBD2,41100 USD
50 SBD6,02750 USD
100 SBD12,05500 USD
250 SBD30,13750 USD
500 SBD60,27500 USD
1000 SBD120,55000 USD
2000 SBD241,10000 USD
5000 SBD602,75000 USD
10000 SBD1.205,50000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Solomon Adaları doları
1 USD8,29531 SBD
5 USD41,47655 SBD
10 USD82,95310 SBD
20 USD165,90620 SBD
50 USD414,76550 SBD
100 USD829,53100 SBD
250 USD2.073,82750 SBD
500 USD4.147,65500 SBD
1000 USD8.295,31000 SBD
2000 USD16.590,62000 SBD
5000 USD41.476,55000 SBD
10000 USD82.953,10000 SBD