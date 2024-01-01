500 Solomon Adaları dolarından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile SBD → OMR çevirin

500 sbd
23,206 omr

1,000SI$ SBD = 0,04641ر.ع. OMR

12:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04690,0469
Düşük0,04610,0456
Ortalama0,04660,0464
Değişim-0.58%-0.16%
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1 SBD → OMR istatistikleri

SBD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0469, en düşük 0,0461 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0466 oldu. SBD → OMR kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

SBD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0469, en düşük 0,0456 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0464 oldu. SBD → OMR kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7161,5031,6630,94320,557
1 GBP1,17611,274106,7191,7691,9561,1124,184
1 USD0,9230,785183,7441,3881,5350,87118,977
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Umman Riyali
1 SBD0,04641 OMR
5 SBD0,23206 OMR
10 SBD0,46412 OMR
20 SBD0,92825 OMR
50 SBD2,32062 OMR
100 SBD4,64124 OMR
250 SBD11,60310 OMR
500 SBD23,20620 OMR
1000 SBD46,41240 OMR
2000 SBD92,82480 OMR
5000 SBD232,06200 OMR
10000 SBD464,12400 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Solomon Adaları doları
1 OMR21,54600 SBD
5 OMR107,73000 SBD
10 OMR215,46000 SBD
20 OMR430,92000 SBD
50 OMR1.077,30000 SBD
100 OMR2.154,60000 SBD
250 OMR5.386,50000 SBD
500 OMR10.773,00000 SBD
1000 OMR21.546,00000 SBD
2000 OMR43.092,00000 SBD
5000 OMR107.730,00000 SBD
10000 OMR215.460,00000 SBD