2.000 Arabistan riyalinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → LRD çevirin

2.000 sar
104.103,60 lrd

1,000SR SAR = 52,05L$ LRD

08:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → LRD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek52,077552,0775
Düşük51,823951,5364
Ortalama51,954151,7547
Değişim0.43%1.01%
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1 SAR → LRD istatistikleri

SAR → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 52,0775, en düşük 51,8239 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 51,9541 oldu. SAR → LRD kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

SAR → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 52,0775, en düşük 51,5364 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 51,7547 oldu. SAR → LRD kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,751278,91,3880,92558,0811,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,361201,00910,66641,861,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Liberya Doları
1 SAR52,05180 LRD
5 SAR260,25900 LRD
10 SAR520,51800 LRD
20 SAR1.041,03600 LRD
50 SAR2.602,59000 LRD
100 SAR5.205,18000 LRD
250 SAR13.012,95000 LRD
500 SAR26.025,90000 LRD
1000 SAR52.051,80000 LRD
2000 SAR104.103,60000 LRD
5000 SAR260.259,00000 LRD
10000 SAR520.518,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Arabistan Riyali
1 LRD0,01921 SAR
5 LRD0,09606 SAR
10 LRD0,19212 SAR
20 LRD0,38423 SAR
50 LRD0,96058 SAR
100 LRD1,92116 SAR
250 LRD4,80290 SAR
500 LRD9,60580 SAR
1000 LRD19,21160 SAR
2000 LRD38,42320 SAR
5000 LRD96,05800 SAR
10000 LRD192,11600 SAR