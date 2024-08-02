Arabistan riyalinden Liberya dolarına Geçmiş Döviz Kurları

Arabistan riyalinden Liberya dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Arabistan riyalinden (SAR) Liberya dolarına (LRD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SAR - LRD için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 sar
52.051,80 lrd

1,000SR SAR = 52,05L$ LRD

2 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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SAR → LRD çevrim grafiği

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Suudi Arabistan riyali → Liberya doları döviz kuru geçmişi

Bugünün Suudi Arabistan riyali Liberya dolarına döviz kuru şu anda 52,052, dünden bu yana %-0.047 değerinde değişti. Suudi Arabistan riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.057 artışla görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Suudi Arabistan riyali Liberya dolarına döviz kuru en yüksek değeri 52,082 (01-08-2024) ile en düşük değeri 52,016 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.051 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.

2 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,751278,91,3880,92558,0811,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,361201,00910,66641,861,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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