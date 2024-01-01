20 Liberya dolarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile LRD → SAR çevirin

20 lrd
0,38 sar

1,000L$ LRD = 0,01920SR SAR

09:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01930,0194
Düşük0,01920,0192
Ortalama0,01930,0193
Değişim-0.51%-1.04%
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1 LRD → SAR istatistikleri

LRD → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0193, en düşük 0,0192 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0193 oldu. LRD → SAR kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

LRD → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0194, en düşük 0,0192 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0193 oldu. LRD → SAR kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2210,9280,7841,33883,7371,683
1 CAD0,723113,1720,6710,5670,96760,5321,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5960,092
1 EUR1,0781,49119,64410,8451,44390,2731,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Arabistan Riyali
1 LRD0,01920 SAR
5 LRD0,09601 SAR
10 LRD0,19203 SAR
20 LRD0,38406 SAR
50 LRD0,96014 SAR
100 LRD1,92029 SAR
250 LRD4,80073 SAR
500 LRD9,60145 SAR
1000 LRD19,20290 SAR
2000 LRD38,40580 SAR
5000 LRD96,01450 SAR
10000 LRD192,02900 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Liberya Doları
1 SAR52,07540 LRD
5 SAR260,37700 LRD
10 SAR520,75400 LRD
20 SAR1.041,50800 LRD
50 SAR2.603,77000 LRD
100 SAR5.207,54000 LRD
250 SAR13.018,85000 LRD
500 SAR26.037,70000 LRD
1000 SAR52.075,40000 LRD
2000 SAR104.150,80000 LRD
5000 SAR260.377,00000 LRD
10000 SAR520.754,00000 LRD