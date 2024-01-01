5.000 Ruanda frangından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile RWF → ISK çevirin

5.000 rwf
527,03 isk

1,000R₣ RWF = 0,1054kr ISK

06:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10540,1081
Düşük0,10420,1042
Ortalama0,10480,1059
Değişim0.00%-2.28%
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1 RWF → ISK istatistikleri

RWF → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1054, en düşük 0,1042 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1048 oldu. RWF → ISK kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

RWF → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1081, en düşük 0,1042 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1059 oldu. RWF → ISK kurundaki değişiklik -2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53518,25283,727
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,71790,446
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10813,1760,416
1 GBP1,2731,1791,76511,6981,95423,24106,605

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / İzlanda Kronu
1 RWF0,10541 ISK
5 RWF0,52703 ISK
10 RWF1,05406 ISK
20 RWF2,10812 ISK
50 RWF5,27030 ISK
100 RWF10,54060 ISK
250 RWF26,35150 ISK
500 RWF52,70300 ISK
1000 RWF105,40600 ISK
2000 RWF210,81200 ISK
5000 RWF527,03000 ISK
10000 RWF1.054,06000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Ruanda Frangı
1 ISK9,48714 RWF
5 ISK47,43570 RWF
10 ISK94,87140 RWF
20 ISK189,74280 RWF
50 ISK474,35700 RWF
100 ISK948,71400 RWF
250 ISK2.371,78500 RWF
500 ISK4.743,57000 RWF
1000 ISK9.487,14000 RWF
2000 ISK18.974,28000 RWF
5000 ISK47.435,70000 RWF
10000 ISK94.871,40000 RWF