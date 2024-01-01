1 Rus rublesinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile RUB → WST çevirin

1 rub
0,03 wst

1,000руб RUB = 0,03221WS$ WST

05:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → WST çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03220,0325
Düşük0,03050,0295
Ortalama0,03120,0307
Değişim5.46%7.25%
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1 RUB → WST istatistikleri

RUB → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0322, en düşük 0,0305 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0312 oldu. RUB → WST kurundaki değişiklik 5.46 değerindeydi.

RUB → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0325, en düşük 0,0295 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0307 oldu. RUB → WST kurundaki değişiklik 7.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2160,7861,5361,33583,726
1 EUR1,0811,4977,7910,8491,6581,44190,399
1 CAD0,7210,66815,2060,5671,1080,96360,404
1 CNY0,1390,1280,19210,1090,2130,18511,603

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Samoa Talası
1 RUB0,03221 WST
5 RUB0,16105 WST
10 RUB0,32209 WST
20 RUB0,64419 WST
50 RUB1,61047 WST
100 RUB3,22094 WST
250 RUB8,05235 WST
500 RUB16,10470 WST
1000 RUB32,20940 WST
2000 RUB64,41880 WST
5000 RUB161,04700 WST
10000 RUB322,09400 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Rus Rublesi
1 WST31,04680 RUB
5 WST155,23400 RUB
10 WST310,46800 RUB
20 WST620,93600 RUB
50 WST1.552,34000 RUB
100 WST3.104,68000 RUB
250 WST7.761,70000 RUB
500 WST15.523,40000 RUB
1000 WST31.046,80000 RUB
2000 WST62.093,60000 RUB
5000 WST155.234,00000 RUB
10000 WST310.468,00000 RUB