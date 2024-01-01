5.000 Rus rublesinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile RUB → VND çevirin

5.000 rub
1.473.175 vnd

1,000руб RUB = 294,6₫ VND

04:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek297,7500304,8130
Düşük285,9860274,5770
Ortalama290,0785286,3862
Değişim2.43%6.05%
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1 RUB → VND istatistikleri

RUB → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 297,7500, en düşük 285,9860 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 290,0785 oldu. RUB → VND kurundaki değişiklik 2.43 değerindeydi.

RUB → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 304,8130, en düşük 274,5770 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 286,3862 oldu. RUB → VND kurundaki değişiklik 6.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2180,7861,5361,33583,725
1 EUR1,0811,4977,7930,8491,6581,44290,402
1 CAD0,7210,66815,2070,5671,1080,96360,405
1 CNY0,1390,1280,19210,1090,2130,18511,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Vietnam Dongu
1 RUB294,63500 VND
5 RUB1.473,17500 VND
10 RUB2.946,35000 VND
20 RUB5.892,70000 VND
50 RUB14.731,75000 VND
100 RUB29.463,50000 VND
250 RUB73.658,75000 VND
500 RUB147.317,50000 VND
1000 RUB294.635,00000 VND
2000 RUB589.270,00000 VND
5000 RUB1.473.175,00000 VND
10000 RUB2.946.350,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Rus Rublesi
1000 VND3,39403 RUB
2000 VND6,78806 RUB
5000 VND16,97015 RUB
10000 VND33,94030 RUB
20000 VND67,88060 RUB
50000 VND169,70150 RUB
100000 VND339,40300 RUB
200000 VND678,80600 RUB
500000 VND1.697,01500 RUB
1000000 VND3.394,03000 RUB
2000000 VND6.788,06000 RUB
5000000 VND16.970,15000 RUB