1 Rus rublesinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile RUB → VND çevirin
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|1 RUB → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|297,7500
|304,8130
|Düşük
|285,9860
|274,5770
|Ortalama
|290,0785
|286,3862
|Değişim
|2.43%
|6.05%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RUB → VND istatistikleri
RUB → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 297,7500, en düşük 285,9860 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 290,0785 oldu. RUB → VND kurundaki değişiklik 2.43 değerindeydi.
RUB → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 304,8130, en düşük 274,5770 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 286,3862 oldu. RUB → VND kurundaki değişiklik 6.05 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Rus rublesinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Rus Rublesi / Vietnam Dongu
|1 RUB
|294,63500 VND
|5 RUB
|1.473,17500 VND
|10 RUB
|2.946,35000 VND
|20 RUB
|5.892,70000 VND
|50 RUB
|14.731,75000 VND
|100 RUB
|29.463,50000 VND
|250 RUB
|73.658,75000 VND
|500 RUB
|147.317,50000 VND
|1000 RUB
|294.635,00000 VND
|2000 RUB
|589.270,00000 VND
|5000 RUB
|1.473.175,00000 VND
|10000 RUB
|2.946.350,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Rus Rublesi
|1000 VND
|3,39403 RUB
|2000 VND
|6,78806 RUB
|5000 VND
|16,97015 RUB
|10000 VND
|33,94030 RUB
|20000 VND
|67,88060 RUB
|50000 VND
|169,70150 RUB
|100000 VND
|339,40300 RUB
|200000 VND
|678,80600 RUB
|500000 VND
|1.697,01500 RUB
|1000000 VND
|3.394,03000 RUB
|2000000 VND
|6.788,06000 RUB
|5000000 VND
|16.970,15000 RUB