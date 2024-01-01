10 bin Rus rublesinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile RUB → SZL çevirin

10.000 rub
2.135 szl

1,000руб RUB = 0,2135L SZL

04:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RUB → SZL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RUB → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21590,2159
Düşük0,20380,1988
Ortalama0,20830,2066
Değişim2.55%5.52%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RUB → SZL istatistikleri

RUB → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2159, en düşük 0,2038 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2083 oldu. RUB → SZL kurundaki değişiklik 2.55 değerindeydi.

RUB → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2159, en düşük 0,1988 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2066 oldu. RUB → SZL kurundaki değişiklik 5.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2240,7861,5351,33683,731
1 EUR1,0811,4967,7980,8481,6571,44290,392
1 CAD0,7220,66815,2130,5671,1080,96460,423
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Svaziland Lilangenisi
1 RUB0,21350 SZL
5 RUB1,06750 SZL
10 RUB2,13500 SZL
20 RUB4,27000 SZL
50 RUB10,67500 SZL
100 RUB21,35000 SZL
250 RUB53,37500 SZL
500 RUB106,75000 SZL
1000 RUB213,50000 SZL
2000 RUB427,00000 SZL
5000 RUB1.067,50000 SZL
10000 RUB2.135,00000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Rus Rublesi
1 SZL4,68384 RUB
5 SZL23,41920 RUB
10 SZL46,83840 RUB
20 SZL93,67680 RUB
50 SZL234,19200 RUB
100 SZL468,38400 RUB
250 SZL1.170,96000 RUB
500 SZL2.341,92000 RUB
1000 SZL4.683,84000 RUB
2000 SZL9.367,68000 RUB
5000 SZL23.419,20000 RUB
10000 SZL46.838,40000 RUB