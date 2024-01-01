bin Rus rublesinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile RUB → SZL çevirin

1.000 rub
213,49 szl

1,000руб RUB = 0,2135L SZL

04:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → SZL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21590,2159
Düşük0,20380,1988
Ortalama0,20830,2066
Değişim2.55%5.52%
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1 RUB → SZL istatistikleri

RUB → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2159, en düşük 0,2038 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2083 oldu. RUB → SZL kurundaki değişiklik 2.55 değerindeydi.

RUB → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2159, en düşük 0,1988 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2066 oldu. RUB → SZL kurundaki değişiklik 5.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2230,7861,5351,33683,731
1 EUR1,0811,4967,7980,8481,6571,44290,396
1 CAD0,7220,66815,2130,5671,1080,96460,423
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,592

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CNY

RUB → GBP

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RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Svaziland Lilangenisi
1 RUB0,21349 SZL
5 RUB1,06747 SZL
10 RUB2,13494 SZL
20 RUB4,26988 SZL
50 RUB10,67470 SZL
100 RUB21,34940 SZL
250 RUB53,37350 SZL
500 RUB106,74700 SZL
1000 RUB213,49400 SZL
2000 RUB426,98800 SZL
5000 RUB1.067,47000 SZL
10000 RUB2.134,94000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Rus Rublesi
1 SZL4,68397 RUB
5 SZL23,41985 RUB
10 SZL46,83970 RUB
20 SZL93,67940 RUB
50 SZL234,19850 RUB
100 SZL468,39700 RUB
250 SZL1.170,99250 RUB
500 SZL2.341,98500 RUB
1000 SZL4.683,97000 RUB
2000 SZL9.367,94000 RUB
5000 SZL23.419,85000 RUB
10000 SZL46.839,70000 RUB