100 Rus rublesinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → NZD çevirin

100 rub
1,96 nzd

1,000руб RUB = 0,01964$ NZD

04:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RUB → NZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RUB → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02000,0200
Düşük0,01840,0179
Ortalama0,01900,0185
Değişim6.17%8.00%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RUB → NZD istatistikleri

RUB → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0200, en düşük 0,0184 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0190 oldu. RUB → NZD kurundaki değişiklik 6.17 değerindeydi.

RUB → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0200, en düşük 0,0179 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0185 oldu. RUB → NZD kurundaki değişiklik 8.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2280,7861,5361,33683,729
1 EUR1,07911,4967,8020,8481,6581,44290,373
1 CAD0,7210,66815,2150,5671,1080,96460,404
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Yeni Zelanda Doları
1 RUB0,01964 NZD
5 RUB0,09821 NZD
10 RUB0,19642 NZD
20 RUB0,39284 NZD
50 RUB0,98210 NZD
100 RUB1,96419 NZD
250 RUB4,91048 NZD
500 RUB9,82095 NZD
1000 RUB19,64190 NZD
2000 RUB39,28380 NZD
5000 RUB98,20950 NZD
10000 RUB196,41900 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Rus Rublesi
1 NZD50,91160 RUB
5 NZD254,55800 RUB
10 NZD509,11600 RUB
20 NZD1.018,23200 RUB
50 NZD2.545,58000 RUB
100 NZD5.091,16000 RUB
250 NZD12.727,90000 RUB
500 NZD25.455,80000 RUB
1000 NZD50.911,60000 RUB
2000 NZD101.823,20000 RUB
5000 NZD254.558,00000 RUB
10000 NZD509.116,00000 RUB